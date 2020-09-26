Milyoner'de Cem Yılmaz sürprizi! Telefon jokeri olarak katıldı

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yeni sezona 'merhaba' dedi. Milyoner'in yeni bölümüne Cem Yılmaz sürprizi damga vurdu. Yarışmacı Prof. Dr. Ali Şehiroğlu'na sesli soru yöneltilince, telefon jokerini kullanmak istedi. Şehiroğlu'nun jokerleri arasında ünlü komedyen Cem Yılmaz da bulunuyordu. İşte o anlar...