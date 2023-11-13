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Milyoner’de 5 milyon liralık soruyu açtıran Eyüp İşler A Haber’de işin sırrını anlattı

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Giriş: 13.11.2023 21:33
A HABER ÖZEL | Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez 5 milyonluk soru açıldı. Soruya yanlış yanıt veren Eyüp İşler, yarışmaya 50 bin lira ile veda etti. A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek, İşler'e mikrofon uzatarak yarışma anında ve sonrasında yaşadıklarını öğrendi. Peki İşler, "5 milyon TL'ye nasıl geldi? Yarışmaya nasıl hazırlandı?" İşte verdiği yanıtlar…
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