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Milyarlık miras davasının acılı kadını konuştu: Tek suçum sevmekti

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Giriş: 30.08.2023 10:54
İzmir'de 3 yıl önce vefat eden Turgay Nişancı'nın 17 yaşında terk ettiği Mükerrem Sakarya bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Psikolojik tedavi gördü, adliye koridorlarında süründü. Oğlu 40 yıl sonra babalık davasını kazandı ve mirasa ortak oldu. Acılı kadın "Para için başkasını seçti." dedi.
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