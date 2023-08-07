07 Ağustos 2023, Pazartesi
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Milyarderlerin “Kafes dövüşü” canlı yayınlanacak
Milyarderlerin kafes iddiaları günden güne kızışıyor. Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in kafes dövüşü açıklamalarına Musk noktayı koydu. Dövüşün yapılacağını belirten Musk, kafes dövüşünün eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda canlı yayınlanacağını da söyledi.