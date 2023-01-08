08 Ocak 2023, Pazar
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış şehitleri için anma videosu
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı dolayısıyla hazırladığı video ile şehitleri andı. MSB'nin sosyal medya hesabından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan video paylaşıldı.