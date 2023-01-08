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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış şehitleri için anma videosu

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Giriş: 08.01.2023 13:28
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı dolayısıyla hazırladığı video ile şehitleri andı. MSB'nin sosyal medya hesabından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan video paylaşıldı.
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