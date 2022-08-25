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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Büyük Taarruz mesajı

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Giriş: 25.08.2022 13:31
Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videonun sonunda ise "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" sözü yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Büyük Taarruz mesajı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Büyük Taarruz mesajı
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