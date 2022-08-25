25 Ağustos 2022, Perşembe
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Büyük Taarruz mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videonun sonunda ise "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" sözü yer aldı.