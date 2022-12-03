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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar davet etti! Milletvekilleri sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

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Giriş: 03.12.2022 16:28
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine milletvekilleri sınırın sıfır noktasına giderek, Mehmetçiğin sınır hattında aldığı önlemleri yerinde inceledi.
Milletvekilleri sınır hattında
Milletvekilleri sınır hattında
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