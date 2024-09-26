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Milli Parklara 8 ayda 39 milyon ziyaretçi

Milli Parklara 8 ayda 39 milyon ziyaretçi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 14:52
Türkiye'de çeşitli ekoturizm faaliyetlerine olanak sağlayan sahaların "Milli Park" ilan edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Milli ve Tabiat Parklarını 8 ayda 39 milyon kişi ziyaret etti. En çok ziyaretçi ağırlayan yer ise Muğla'daki Marmaris Milli Parkı oldu.
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Milli Parklara 8 ayda 39 milyon ziyaretçi
Milli Parklara 8 ayda 39 milyon ziyaretçi
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