Milli Parklara 8 ayda 39 milyon ziyaretçi

Türkiye'de çeşitli ekoturizm faaliyetlerine olanak sağlayan sahaların "Milli Park" ilan edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Milli ve Tabiat Parklarını 8 ayda 39 milyon kişi ziyaret etti. En çok ziyaretçi ağırlayan yer ise Muğla'daki Marmaris Milli Parkı oldu.

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