Milli maç heyecanı meydanlarda!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, bu akşam Hollanda Milli Takımı ile sahada kozlarını paylaşıyor. Sancaktepe Belediyesi de ilçenin farklı alanlarına kurduğu dev ekranlar ile milli coşkuyu sokaklara taşıdı. Çok sayıda vatandaş, dev ekranın kurulduğu alanlardan biri olan Meydan Park'ta milli takımın maçını hep beraber izliyor. Meydanda yerlerini alan vatandaşlar maçın ilk düdüğünden itibaren hep beraber futbol coşkusu yaşamaya başladı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de vatandaşlarla birlikte meydanda maç izledi.

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