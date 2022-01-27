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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AA
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Giriş: 27.01.2022 16:18
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Başkan Recep Tayyyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış tehditler değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. Terörle mücadele operasyonlarındaki son durumum değerlendirileceği toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları üzerinde durulacak. PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımlar ele alınacak..
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