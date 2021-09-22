Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğünden yüz yüze eğitim açıklaması

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcında Edirne il geneli okullarda Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne’de okul ve kurumlarda yüz yüze eğitim faaliyetlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan “Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi. Arpacı, tüm okullarda yeterli sayıda maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilerek okullarımıza dağıtıldığını ifade etti.