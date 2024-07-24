Milli Eğitim Bakanlığından açıklama: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yasal mevzuatımız var. Uluslararası anlaşmalar var. Biz bu okulların hukuki statüye ulaşmasını istiyoruz. Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak.” açıklamasında bulundu.