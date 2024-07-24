24 Temmuz 2024, Çarşamba
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Milli Eğitim Bakanlığından açıklama: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yasal mevzuatımız var. Uluslararası anlaşmalar var. Biz bu okulların hukuki statüye ulaşmasını istiyoruz. Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak.” açıklamasında bulundu.