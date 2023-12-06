06 Aralık 2023, Çarşamba
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Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf annesi uygulamasını yasakladı
MEB, öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan "sınıf anneliği" ile ilgili bir karar aldı. Tepki çeken uygulamanın kaldırılmasına ilişkin valiliklere uyarı yazısı gönderildi.