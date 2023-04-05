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Millet Bahçeleri depremzedelere yuva oldu

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 10:48
Depremden etkilen 11 ilde Millet Bahçeleri, depremzedelere yuva oldu. Ayrıntılar Kahramanmaraş'taki Kılavuzlu Millet Bahçesi'nden A Haber muahbiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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