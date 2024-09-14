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Milattan önceye ait tarihi eserleri piyasaya sürerken yakalandılar

Milattan önceye ait tarihi eserleri piyasaya sürerken yakalandılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 13:06
Manisa'da milattan önceye ve Roma dönemine ait tarihi eserleri 15 milyon TL karşılığında piyasaya sürmek üzere olan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
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