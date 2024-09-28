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Mikrokredi kullandı kendi mutfağını kurdu

Mikrokredi kullandı kendi mutfağını kurdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 11:59
Nevşehir'de yaşayan Pınar Keçeci, İl Özel İdaresi'nden kullandığı mikrokredi ile kendisine mutfak kurdu. Evinde bulunan tencere ve tava ile başladığı hazır yemek işine şu an kurduğu mutfakta devam eden Keçeci, siparişlere yetişmekte zorlandığını söyleyerek, ileride büyük bir mutfak kurup yüzlerce kişiye hizmet etmeyi hedeflediğini söyledi.
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