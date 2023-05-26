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Mihane Teyze’nin Başkan Erdoğan sevgisi

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Giriş: 26.05.2023 10:02
İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan 101 yaşındaki Mihane Akdere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dualar etti sevgisini anlattı. Mihane Teyze'nin tek isteği Başkan Erdoğan'ı görmek.
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Mihane Teyze’nin Başkan Erdoğan sevgisi
Mihane Teyze’nin Başkan Erdoğan sevgisi
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