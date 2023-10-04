04 Ekim 2023, Çarşamba
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Migren rahatsızlığı olanlar dikkat! Mevsim geçişleri migren ataklarını tetikliyor mu?
Havaların soğumasıyla birlikte bazı sağlık sorunları da tetiklenmeye başladı. Onlardan biri de migren. Hava değişimi migren rahatsızlığı olanları etkileyebiliyor. Peki mevsim geçişlerinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Merak edilenleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan nöroloji uzmanı Prof. Dr. Barış Topçular anlattı.