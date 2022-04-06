Midyeci Ahmet'in intikam şubesi! Eski eşi isyan etti: Patenti alırken kolyemi sattı

'Midyeci Ahmet' olarak tanınan Ahmet Çiçek ile eski eşi Deniz Çelebi, anlaşmalı bir şekilde boşandı. Anlaşma gereğince Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi, Deniz Çelebi'ye devredildi. Bir müddet sonra da Ahmet Çiçek, bu dükkanın hemen karşısına aynı adla yeni şube açıp, sosyal medya hesabı üzerinden eski karısının işlettiği şubeyle ilişkilerinin bittiğini ve oraya kendileri tarafından ürün verilmediğini duyurdu. Başından geçenleri anlatan Deniz Çelebi de, "Markanın patentini alırken ben kolyemi sattım da isim hakkını aldık. Boşanırken iki medeni insan gibi oturduk. Merkez şubeyi istedim. Manevi değeri çok yüksekti. Ben yıllarca burada çalıştım, burayı istedim. Burayı da aldım. Burası bana hakkıyla, ismiyle devredildi. Boşanmadan sonra dokuzuncu gün mal vermeyi kesti. Karşıma dükkan açtı" sözleriyle anlattı.

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