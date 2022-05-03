03 Mayıs 2022, Salı
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Midesini üşüttü sandı! 10 milyonda bir rastlanan hastalığa yakalandığı ortaya çıktı
Gaziantep'te midesini üşüttüğünü düşünerek gittiği hastanede 10 milyonda bir rastlanan hastalığa yakalandığını öğrenen Gökçen Ünal, tam 5 aydır ince bağırsaksız yaşıyor. Doktorlar "2-3 saat anca yaşar" dese de 5 aydır yaşam savaşı vermeye devam eden ve ümitle ince bağırsak bağışı bekleyen Ünal, "2 tane kızım var onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum. “dedi.