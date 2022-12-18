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Midesinden çıkarılanlar doktorları şoke etti! Tam 1 metre...

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Giriş: 18.12.2022 12:19
Elazığ'da gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Diyarbakır'da kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen 15 yaşındaki çocuğun çekilen röntgenini gören doktorlar ve çocuğun ailesi gözlerine inanamadı. Elazığ'da yapılan operasyonla midesinden çıkarılanlar görenleri şaşkına çevirdi. Ameliyatı gerçekleştiren doktor ise "Midesinden çıkararırken zorlandık" dedi.
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