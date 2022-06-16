16 Haziran 2022, Perşembe
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Midesinden 233 parça yabancı cisim çıkarılan hasta sağlığına kavuştu
Van'da psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinde 1 liralık 83 metal paranın yanı sıra pil, cam parçaları, taş, vida gibi 233 parça çıkarıldı