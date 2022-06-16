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Midesinden 233 parça yabancı cisim çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

AA
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Giriş: 16.06.2022 09:34
Van'da psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinde 1 liralık 83 metal paranın yanı sıra pil, cam parçaları, taş, vida gibi 233 parça çıkarıldı
Midesinden 1 liralık 83 metal para çıktı
Midesinden 1 liralık 83 metal para çıktı
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