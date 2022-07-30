30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Midesi şiş olunca müdahale ettiler! Pitonun yuttuğu cismi sevinç çığlıkları ile çıkarttılar!
Sosyal medyada paylaşılan video bir hayli dikkat çekti. Veteriner ekibi, plaj havlusu yutan piton yılanının midesinden havluyu başarıyla çıkardı. Hayvanın hayatını kurtaran ekip başarılı operasyon sonrası sevinçten birbirine sarıldı.