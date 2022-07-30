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Midesi şiş olunca müdahale ettiler! Pitonun yuttuğu cismi sevinç çığlıkları ile çıkarttılar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2022 11:44
Sosyal medyada paylaşılan video bir hayli dikkat çekti. Veteriner ekibi, plaj havlusu yutan piton yılanının midesinden havluyu başarıyla çıkardı. Hayvanın hayatını kurtaran ekip başarılı operasyon sonrası sevinçten birbirine sarıldı.
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