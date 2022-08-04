04 Ağustos 2022, Perşembe
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Mide küçültme ameliyatı hayatını kararttı! Kan kusarak öldü
İki çocuk annesi Serpil Aydemir, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yeğeni, son anlarını böyle anlattı.