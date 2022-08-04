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Mide küçültme ameliyatı hayatını kararttı! Kan kusarak öldü

İHA
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Giriş: 04.08.2022 16:45
İki çocuk annesi Serpil Aydemir, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yeğeni, son anlarını böyle anlattı.
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