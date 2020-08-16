Mide fıtığı neden olur? Mide ve kasık fıtıklarının tedavisi nasıl olur? Memorial Bahçelievler Hastanesi genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Eniz Altınlı, A Haber’de "Sağlık Saati" programında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mide fıtığı neden olur? Mide ve kasık fıtıklarının tedavisi nasıl olur? Memorial Bahçelievler Hastanesi genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Eniz Altınlı, A Haber'de "Sağlık Saati" programında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.