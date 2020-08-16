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Mide fıtığı neden olur? Mide ve kasık fıtıklarının tedavisi nasıl olur?

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Giriş: 16.08.2020 12:18
Güncelleme:16.08.2020 12:18
Mide fıtığı neden olur? Mide ve kasık fıtıklarının tedavisi nasıl olur? Memorial Bahçelievler Hastanesi genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Eniz Altınlı, A Haber’de "Sağlık Saati" programında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mide fıtığı neden olur? Mide ve kasık fıtıklarının tedavisi nasıl olur? Memorial Bahçelievler Hastanesi genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Eniz Altınlı, A Haber'de "Sağlık Saati" programında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mide fıtığı neden olur?
Mide fıtığı neden olur?
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