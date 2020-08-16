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Mide fıtığı neden olur? Mide ve kasık fıtıklarının tedavisi nasıl olur?
Mide fıtığı neden olur? Mide ve kasık fıtıklarının tedavisi nasıl olur? Memorial Bahçelievler Hastanesi genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Eniz Altınlı, A Haber’de "Sağlık Saati" programında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Mide fıtığı neden olur? Mide ve kasık fıtıklarının tedavisi nasıl olur? Memorial Bahçelievler Hastanesi genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Eniz Altınlı, A Haber'de "Sağlık Saati" programında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.