Mide bulandıran görüntüler! Kahve dükkanında bardakları tükürükle temizledi

Edirne'deki bir AVM'de kahve işletmecisinin fincanları tükürerek temizlediği anların görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı. Yapılan incelemede çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi. İşte o anlar...

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