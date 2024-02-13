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Mide bulandıran görüntüler! Kahve dükkanında bardakları tükürükle temizledi

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Giriş: 13.02.2024 21:36
Edirne'deki bir AVM'de kahve işletmecisinin fincanları tükürerek temizlediği anların görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı. Yapılan incelemede çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi. İşte o anlar...
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