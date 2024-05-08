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MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 08.05.2024 15:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık sistemi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Bakan Koca, yeni düzenleme vurgusu yaparak, 9 Mayıs Perşembe gününe işaret etti. Bakan Koca, "Tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.
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