MHRS randevusunu iptal etmeyene muayene yasağı

Sağlık Bakanlığı MHRS randevularında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için harekete geçti. Hastaneden randevu alıp muayeneye gitmeyene yaptırım geliyor. Ayrıntıları neler? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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