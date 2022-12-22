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MHRS randevusunu iptal etmeyene muayene yasağı

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 10:48
Sağlık Bakanlığı MHRS randevularında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için harekete geçti. Hastaneden randevu alıp muayeneye gitmeyene yaptırım geliyor. Ayrıntıları neler? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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MHRS randevusunu iptal etmeyene...
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