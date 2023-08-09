09 Ağustos 2023, Çarşamba
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MHP'nin yerel seçim stratejisi ne?
Milliyetçi hareket partisi yerel seçimde CHP’de olan 11 Büyükşehir Belediyesinin Cumhur İttifakı'na geçmesini hedefliyor. MHP Teşkilatları yerel seçim çalışmalarına 24 Temmuz 2023 tarihi itibariyle başladı. Ayrıntılara A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.