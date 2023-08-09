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MHP'nin yerel seçim stratejisi ne?

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Giriş: 09.08.2023 16:12
Milliyetçi hareket partisi yerel seçimde CHP’de olan 11 Büyükşehir Belediyesinin Cumhur İttifakı'na geçmesini hedefliyor. MHP Teşkilatları yerel seçim çalışmalarına 24 Temmuz 2023 tarihi itibariyle başladı. Ayrıntılara A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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