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MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyaret

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2022 11:48
MHP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen kampı başladı. Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Anıtta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alanlara karanfil bıraktı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.
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