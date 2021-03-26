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MHP'nin a takımında kimler olacak? MYK toplantısında 15 kişilik başkanlık divanı belirlenecek

A Haber
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Giriş: 26.03.2021 11:23
Güncelleme:26.03.2021 13:32
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek merkez yönetim kurulu ve merkez disiplin kurulu toplantısına başkanlık edecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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