15 Haziran 2024, Cumartesi
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı vesilesi ile ilgili bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında, "Dünyanın kaotik bir çıkmaza sürüklenmesine karşın Cumhuriyet’in yeni yüzyılında Türkiye’miz müessir ve müstesna bir görüntü çizmektedir." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca "Bayramımız mübarek, devletimiz ve milletimiz var olsun diyorum." dedi.