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MGM 3 büyük il için uyardı! İşte uyarı yapılan o bölgeler

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 18:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Megakentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların, kentin kuzey ilçelerinde daha etkili olacağı bildirilirken, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. İşte uyarı yapılan o bölgeler.
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MGM 3 büyük il için uyardı!
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