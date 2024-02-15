15 Şubat 2024, Perşembe
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MGM 3 büyük il için uyardı! İşte uyarı yapılan o bölgeler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Megakentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların, kentin kuzey ilçelerinde daha etkili olacağı bildirilirken, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. İşte uyarı yapılan o bölgeler.