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Mezarlıkta infaz edilen 3 kadının anne ve iki kızı olduğu ortaya çıktı

Mezarlıkta infaz edilen 3 kadının anne ve iki kızı olduğu ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 09:28
Adana'da Buruk Mezarlığı'na kabir ziyaretine geldikleri sırada öldürülen 3 kadının anne ve iki kızı olduğu ortaya çıktı. 3 kadını dünürlerinin öldürdüğü öne sürüldü.
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