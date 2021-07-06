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Mezarlığı tarım arazisi yaptılar! Eski mezarlığa büyük saygısızlık

A Haber
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Giriş: 06.07.2021 12:08
Ankara'nın Bala ilçesinde geçmiş dönemlerden kalan bir mezarlık büyük bir tahribata uğradı. Kimileri gelip define aradı, kimileri ise o mezarlığı kendi arazisine katarak tarım yapmaya başladı. İçler acısı durum Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca bildirildi ancak bir sonuç alınamadı.
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