Mezarlığı tarım arazisi yaptılar! Eski mezarlığa büyük saygısızlık

Ankara'nın Bala ilçesinde geçmiş dönemlerden kalan bir mezarlık büyük bir tahribata uğradı. Kimileri gelip define aradı, kimileri ise o mezarlığı kendi arazisine katarak tarım yapmaya başladı. İçler acısı durum Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca bildirildi ancak bir sonuç alınamadı.

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