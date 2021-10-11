Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçede bulunan Ceylanpınar Aile Mezarlığında meydana geldi. Mezarlığa yakınlarının kabirlerini ziyarete giden vatandaşlar, hayrat çeşmelerinden suların boşa aktığını ve muslukların da kırılarak çalındığını gördü. Pes dedirten hırsızlık olayını yetkililere bildiren vatandaşlar, önlemlerin artırılmasını istedi.

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Yakının mezarını ziyarete gittiği sırada muslukların çalındığını fark eden vatandaşlardan Halil Güzel, "Akşamüzeri mezarlığa geldiğimde çeşme başlarındaki tüm muslukların çalındığını fark ettim. Bunu madde bağımlıları mı çalmış, hırsızlar mı çalmış, bilmiyorum. Ricamız yetkililerin buralarda biraz daha güvenliği arttırmasıdır. Biraz daha hassasiyet göstermesidir. Mezarlıklar bizim kutsalımızdır, gerekli özenin verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.