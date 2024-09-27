Mezardaki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olacak? Uzman isim A Haber’de

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dün verdiği kararla Münevver Karabulut’u canice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verdi. Peki kabirdeki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olur? Merak edilen soruya A Haber’de cevap veren Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, “Kemikler Cem Garipoğlu’na ait çıkmazsa o zaman ülkede birçok kurum ve kuruluşu kapatmak lazım. Bununla ilgili Türkiye’de çok fazla tutuklamada gelecektir.” dedi.

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