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Mezardaki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olacak? Uzman isim A Haber’de

Mezardaki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olacak? Uzman isim A Haber’de

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 11:01
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dün verdiği kararla Münevver Karabulut’u canice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verdi. Peki kabirdeki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olur? Merak edilen soruya A Haber’de cevap veren Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, “Kemikler Cem Garipoğlu’na ait çıkmazsa o zaman ülkede birçok kurum ve kuruluşu kapatmak lazım. Bununla ilgili Türkiye’de çok fazla tutuklamada gelecektir.” dedi.
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