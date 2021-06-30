Meyve bıçaklı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç. ile otururken bir anda saldıran gözü dönmüş koca T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde olaydan sonra kaçmaya çalışan T.Ç.'nin, kafeteryanın sahibi ve müşteriler tarafından yakalanıp, dövüldüğü görüldü.

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