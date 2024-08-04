04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Mevsimlik işçilerin sıcak altında ekmek mücadelesi

Mevsimlik işçilerin sıcak altında ekmek mücadelesi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2024 14:07
Elazığ'da hasadın devam ettiği 3 bin dönüm domates tarlasında mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcak altında ekmek mücadelesi veriyor.
Antalya’da apartman bahçesine uçan araç
Antalya'da apartman bahçesine uçan araç
Sağlıklı uyku için oda sıcaklığı ne olmalıdır?
Sağlıklı uyku için oda sıcaklığı ne olmalıdır?
Uçurumdan yuvarlanan off-road tutkunları: 2 yaralı
Uçurumdan yuvarlanan off-road tutkunları: 2 yaralı
Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacak
Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacak
Ürgüp’te arazi yangını
Ürgüp'te arazi yangını
Kaplumbağayı çöpe attılar!
Kaplumbağayı çöpe attılar!
Uludağ’ın güney yamaçlarındaki yaylalar
Uludağ'ın güney yamaçlarındaki yaylalar
Mevsimlik işçilerin sıcak altında ekmek mücadelesi
Mevsimlik işçilerin sıcak altında ekmek mücadelesi
Bursa’da binada korkutan yangın
Bursa'da binada korkutan yangın
’’Köy yollarındaki ulaşım konforunu artırıyoruz
''Köy yollarındaki ulaşım konforunu artırıyoruz”
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hayatını kaybetti
Gül buketi, yerini led ışıklı buketlere bıraktı
Gül buketi, yerini led ışıklı buketlere bıraktı
Daha Fazla Video Göster