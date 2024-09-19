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Mevsimlerden grip! Hava, okullar ve grip…

Mevsimlerden grip! Hava, okullar ve grip…

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 19.09.2024 12:57
Sonbahar geldi hastalık mevsimi de kapıda bekliyor. Uzmanlara göre bazı risk grupları var ve o kişilerin 'grip aşısı' olmaları gerekiyor.
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Mevsimlerden grip! Hava, okullar ve grip…
Mevsimlerden grip! Hava, okullar ve grip…
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