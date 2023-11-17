Mevsimin ilk karı yağdı! Kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı | İşte yurttan kar manzaraları

Yurdun birçok noktasına mevsimin ilk karı yağdı. Araçlarını camları buzlandı, bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı bölgelerde ise kar kalınlığının 3 santimetreye ulaştığı görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



