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Mevsim geçişi hastalığa neden oluyor? Mevsim geçişlerinde nelere dikkat edilmeli?

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 10:27
Sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan hava değişimi hastalıklara davetiye çıkarıyor olabilir mi? Hastalık dönemine mi giriliyor? Bu soruların cevabını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan acil tıpz uzmanı Dr. Erkan Temizkan verdi.
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