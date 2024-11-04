04 Kasım 2024, Pazartesi
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Metruk evde çıkan yangın yaşlı adamı evsiz bıraktı
Antalya'da Osman Özbaş'ın yaşadığı metruk evin dışında çıkan yangın, kısa sürede eve sıçradı. Yangın sırasında evde uyuyan Özbaş, alevleri fark edince son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. Alev alev yanan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaşadığı çaresizliği dile getiren Özbaş, "Burası gitti, benim de hayatım bitti" dedi.