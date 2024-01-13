13 Ocak 2024, Cumartesi
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Metruk binada bulunan ceset olayında flaş gelişme
Afyonkarahisar’da bir kişinin öldüğü, bir kişinin bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı olayda sır perdesi aralandı. Bilinci kapalı olan şahsın alkol ile birlikte ispirto ve kolonya gibi maddeler içmesi nedeniyle zehirlendiği ve yoğun bakımda entübe edildiği belirtildi.