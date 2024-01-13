Metruk binada bulunan ceset olayında flaş gelişme

Afyonkarahisar’da bir kişinin öldüğü, bir kişinin bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı olayda sır perdesi aralandı. Bilinci kapalı olan şahsın alkol ile birlikte ispirto ve kolonya gibi maddeler içmesi nedeniyle zehirlendiği ve yoğun bakımda entübe edildiği belirtildi.