Metruk bina otoparkın üzerine çöktü! 2 araç hasarlı

İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina yan tarafta bulunan otoparkın üzerine çöktü. 2 araç hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hasar alan araçlar çekiciyle götürüldü.

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