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Metruk bina otoparkın üzerine çöktü! 2 araç hasarlı

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 12:27
İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina yan tarafta bulunan otoparkın üzerine çöktü. 2 araç hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hasar alan araçlar çekiciyle götürüldü.
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