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Metruk bina alevlere teslim oldu

Metruk bina alevlere teslim oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 15:09
Tekirdağ Çorlu’da madde bağımlılarının girip çıktığı harabeye dönen binada yangın çıktı. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili Hacı Hamam Dere Sokak’ta polis olay yeri ekiplerince bina içi ve çevresinde inceleme yapıldı.
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Metruk bina alevlere teslim oldu
Metruk bina alevlere teslim oldu
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