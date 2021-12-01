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Metroyla İstanbul turu yapan astronot merak uyandırdı

İHA
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Giriş: 01.12.2021 13:30
Astronot kıyafeti giyip metro ile İstanbul turu yapan bir vatandaş, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Astronot kıyafetiyle rutin bir İstanbullu gibi akbil basarak metroya giden vatandaş, yolcuların ilgisiyle karşılaştı. Astronotu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.
Metroyla İstanbul turu yapan astronot merak uyandırdı
Metroyla İstanbul turu yapan astronot merak uyandırdı
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