Metronun imdat frenini böyle çektiler binlerce kişi mağdur oldu

Bursa'da metroda yolcular arasında çıkan kavgadan dolayı paniğe kapılan kadınlardan biri, imdat frenini çekti. Ne yapacağını bilemeyen bir anne ise, bebek arabasındaki çocuğu için kendini siper etti. BURULAŞ yetkilileri "Bu olay, hukuki kayıtlara emsal dava olarak geçecektir" dedi.