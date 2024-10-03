03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Metronun imdat frenini böyle çektiler binlerce kişi mağdur oldu

Metronun imdat frenini böyle çektiler binlerce kişi mağdur oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2024 14:51
Bursa'da metroda yolcular arasında çıkan kavgadan dolayı paniğe kapılan kadınlardan biri, imdat frenini çekti. Ne yapacağını bilemeyen bir anne ise, bebek arabasındaki çocuğu için kendini siper etti. BURULAŞ yetkilileri "Bu olay, hukuki kayıtlara emsal dava olarak geçecektir" dedi.
İmdat frenini çektiler binlerce kişi mağdur oldu
İmdat frenini çektiler binlerce kişi mağdur oldu
Otomobil TIR’a ok gibi saplandı
Otomobil TIR’a ok gibi saplandı
Hastanede güvenlik görevlisi temizlik görevlisini bıçakladı
Hastanede güvenlik görevlisi temizlik görevlisini bıçakladı
Yüksek sesli müziğe ceza
Yüksek sesli müziğe ceza
Elindeki çöpü cebine koyan genç ödüllendirildi
Elindeki çöpü cebine koyan genç ödüllendirildi
Kadıköy’de apartman dairesinde patlama!
Kadıköy'de apartman dairesinde patlama!
Uyuşturucuyla yakalanan avukat tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan avukat tutuklandı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Trabzon yaylalarına mevsimin ilk karı düştü
Trabzon yaylalarına mevsimin ilk karı düştü
Van’da kaybolan Rojin 6 gündür aranıyor
Van'da kaybolan Rojin 6 gündür aranıyor
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
İşlemler bitti! Garipoğlu’nun mezarı açıldı
İşlemler bitti! Garipoğlu’nun mezarı açıldı
Daha Fazla Video Göster