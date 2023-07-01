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Metroda yumruklar havada uçuştu o anlar kamerada

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Giriş: 01.07.2023 15:04
Bursa’da metro istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu. Bir kişinin metro raylarına atlayıp taş aldığı görülürken, video çeken de saldırıya uğradı.
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