01 Kasım 2023, Çarşamba
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Metroda ‘tükürük’ kavgası kamerada: Metro boks ringini aratmadı
4. Levent’te metroda yolculuk yapan iki şahıs arasında yüzüne tükürdüğü iddiasıyla kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir anda grup kavgasına dönüştü. Metrodaki ilginç kavga yolculardan birisinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.